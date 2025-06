Juventus il nuovo progetto prende forma | arriva il bomber da 65 milioni

La Juventus sta scrivendo un nuovo capitolo, puntando a rinforzare la rosa con colpi di grande impatto. Tra le strategie, spicca l’acquisto di un bomber da 65 milioni, pronto a fare la differenza in attacco. Mentre il mercato si infiamma, i tifosi sognano già grandi traguardi: l’obiettivo è riportare la squadra ai vertici e conquistare nuovi successi. La prossima stagione promette emozioni intense e sorprese sorprendenti.

La Juventus ha iniziato un nuovo corso e occhio all’affare che può rinforzare l’attacco: piace un giocatore in particolare, i dettagli. La Juventus sta pian piano attuando il suo piano per rinforzarsi in vista del Mondiale per Club ma anche e soprattutto per la prossima stagione. Diversi saranno i profili che saluteranno, ma l’attenzione massima è posta su quei colpi in entrata che possono e devono andare a rinforzare la rosa. L’obiettivo è tornare a competere ai vertici e in Europa: ecco allora cosa filtra sulle possibili mosse dei bianconeri. (ANSA Foto) – Tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, il nuovo progetto prende forma: arriva il bomber da 65 milioni

