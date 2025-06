Juventus chi è Harder | l'alternativa al sogno proibito? Gyokeres intrecci con Inter e Milan per Hojlund e Vlahovic

Il mercato dei grandi centravanti in Europa infiamma le vetrine delle big club, tra sogni proibiti e strategie audaci. Juventus, Inter, Milan e Premier League sono in corsa per assicurarsi i talenti più ambiti, come Gyokeres, Hojlund e Vlahovic. Le trattative si fanno sempre più intense: chi riuscirà a conquistare le prime scelte e a cambiare le sorti delle proprie squadre? Rimanete sintonizzati, il calciomercato non smette mai di sorprendere.

Si muove il mercato dei grandi centravanti in Europa. La Premier League inglese è al lavoro per prendersi le prime scelte: l`Arsenal tratta lo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Fiorentina-Juventus: Jonas Harder pronto per i play off scudetto al Viola Park - Jonas Harder, tifoso sfegatato della Fiorentina, si prepara ai play-off scudetto al Viola Park, ricordando con emozione due storiche sfide contro la Juventus: la tripletta di Pepito e la notte in Fiesole che portò i viola in Conference.

Juventus, chi è Harder: l'alternativa al sogno (proibito?) Gyokeres, intrecci con Inter e Milan per Hojlund e Vlahovic - La Premier League inglese è al lavoro per prendersi le prime scelte: l`Arsenal tratta lo sloveno Benjamin Sesko. Leggi su calciomercato.com

Harder Juventus, occhi anche sul gioiello dello Sporting! Sondaggio dei bianconeri: ecco il piano per la punta classe 2005. I dettagli - Novità in vista della prossima stagione: cosa filtra sul talento classe 2005 Non solo Gyokeres, il sogno del calciomercato Juve per l’attacco, ... Leggi su juventusnews24.com

Harder Juventus, occhi sul prodigio danese! Con lo Sporting Lisbona ha fatto il devasto: chi è l’ultimo nome per l’attacco del futuro - Harder Juventus, occhi sul prodigio danese: chi è il talento dello Sporting Libsona che piace anche ai bianconeri Non si ferma il lavoro del mercato Juve che osserva con attenzione i migliori giovani ... Leggi su juventusnews24.com