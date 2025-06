Juventus Academy World Cup 2025 Ferrero nel giorno dell’inaugurazione della sesta edizione | Siamo qui per celebrare i nostri valori L’intervento

Sono molto lieto di darvi il benvenuto alla sesta edizione della Juventus Academy World Cup 2025, un evento che incarna i nostri valori di passione, impegno e crescita. In questa giornata speciale, celebriamo il talento giovanile e lo spirito sportivo che ci uniscono, rafforzando il legame tra la nostra storia e il futuro. Questa manifestazione è più di una competizione: è un’occasione per lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

Juventus Academy World Cup 2025, Ferrero: «Questa è l’occasione per celebrare i nostri valori». L’intervento integrale del presidente bianconero. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Nel corso della cerimonia di presentazione di “ Juventus Academy World Cup 2025 “, ha preso la parola il presidente della Juve, Gianluca Ferrero. Di seguito le parole numero uno bianconero. FERRERO – « Sono molto lieto di darvi il benvenuto a questa sesta edizione del nostro premio per le Academy. Questa è una bellissima occasione per lo sport, perchĂ© oggi è una festa dello sport e della gioventĂą. Non posso che farvi un grandissimo augurio: che vinca il migliore! Volevo ricordarvi che siamo qui anche per celebrare i nostri valori, dello sport e della Juventus: l’internazionalitĂ , la coesione, il gioco di squadra, l’unione tra chi è in campo e un sano agonismo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com