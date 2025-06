Juventus Academy World Cup 2025 Chiellini manifesta tutta la sua fortuna nel vivere a tinte bianconere | Grati per tutte queste cose! È emozionante ritrovarle oggi Tutte le sue sensazioni

Giorgio Chiellini, simbolo indiscusso di passione e orgoglio bianconero, ha condiviso emozioni profonde durante la presentazione della Juventus Academy World Cup 2025. In un momento ricco di gratitudine e speranza per il futuro, il suo intervento ha rivelato quanto vivere in tinta Juventus rappresenti per lui un privilegio e una fortuna. Le sue parole sono un potente richiamo a continuare a credere nei valori e nella crescita del nostro club, alimentando un sogno che non si ferma mai.

Juventus Academy World Cup 2025, Chiellini: «Grati per tutte queste cose». L’intervento integrale del dirigente bianconero. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) Nel corso della cerimonia di presentazione di “ Juventus Academy World Cup 2025 “, ha preso la parola il Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini. Di seguito le parole del dirigente bianconero. FERRERO – « Grazie innanzitutto per l’amore, per la passione che ci avete dato in tutti questi anni. Siamo grati per la passione di tutti questi anni. Sono stato fortunato di aver incontrato Academy in tutto il mondo negli anni scorsi: è emozionante ritrovarle oggi e Juventus ha creato un torneo davvero meraviglioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Academy World Cup 2025, Chiellini manifesta tutta la sua fortuna nel vivere a tinte bianconere: «Grati per tutte queste cose! È emozionante ritrovarle oggi». Tutte le sue sensazioni

In questa notizia si parla di: Academy World Juventus Chiellini

Juventus Academy World Cup 2025, Ferrero nel giorno dell’inaugurazione della sesta edizione: «Siamo qui per celebrare i nostri valori». L’intervento - Sono molto lieto di darvi il benvenuto alla sesta edizione della Juventus Academy World Cup 2025, un evento che incarna i nostri valori di passione, impegno e crescita.

TJ - Juventus Academy World Cup, FERRERO: “Questa è una bellissima occasione per lo sport e la gioventù” - Gianluca Ferrero ha parlato durante, a margine della sesta edizione della Juventus Academy World Cup, il torneo che coinvolge le Juventus Academy di tutto il mondo. Leggi su tuttojuve.com

Juventus, Chiellini: "Lavoriamo per tornare il prima possibile a vincere" - Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, intervenuto quest'oggi sul palco della Sala Borsa del Comune di Bologna per il premio Bulgarelli Number 8, parla del ... Leggi su msn.com

Juventus, Chiellini: "Puniti dagli episodi" - Giorgio Chiellini si unisce al coro di rimpianti per la finale di Europa League sfumata. Leggi su gazzetta.it