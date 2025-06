Juve scatta l’allarme Yildiz | guaio enorme Comolli non ha scelta

La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale: il talento di Kenan Yildiz non può essere ignorato, ma le sue prospettive future sono in bilico tra il sogno di un grande trasferimento e la volontà di trattenere un gioiello prezioso. Con Comolli ora senza alternative, l’ombra di un possibile addio si fa concreta. Resta da capire quale strada sceglierà la Vecchia Signora per proteggere il proprio patrimonio e il futuro del club.

Juve, ora c'è un problema enorme riguardo Kenan Yildiz: il guaio è enorme, adesso Comolli non ha proprio scelta Kenan Yildiz è senza dubbio uno dei calciatori di maggior talento non solo in Serie A, ma dell'Europa intera. Non è un mistero, infatti, che il classe 2005 è ambito all'estero, dai top club di Premier League e dal Real Madrid che pure ci aveva fatto un pensierino la scorsa estate. In tal caso, però, i bianconeri sono stati irremovibili. Alla Continassa hanno fatto muro respingendo al mittente ogni tipo di proposta per il talento turco. Addirittura sono stati sacrificati sull'altare del bilancio altri giovani promettenti, da Huijsen a Soulé, senza considerare Moise Kean.

