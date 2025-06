Juve Bremer è pronto al rientro in gruppo | andrà al Mondiale ma sarà difficile vederlo giocare

Dopo 250 giorni di attesa, la Juventus riabbraccia Bremer, pronto a riprendere il suo posto in squadra. Il brasiliano, dopo l’infortunio in Champions contro Lipsia, inizierà gradualmente gli allenamenti e, successivamente, volerà in America per prepararsi al meglio. La sua presenza sarà un'arma in più per i bianconeri, anche se il percorso verso il rientro completo rimane sfidante. La sua reintegrazione promette di ridare slancio alla difesa della Juve.

Dopo 250 giorni i bianconeri ritrovano il brasiliano, infortunatosi a Lipsia lo scorso 2 ottobre. ComincerĂ gradualmente ad allenarsi con i compagni alla Continassa e poi volerĂ in America. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Bremer è pronto al rientro in gruppo: andrĂ al Mondiale, ma sarĂ difficile vederlo giocare

