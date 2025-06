Juve altro che Gyokeres | per l’attacco spunta un talento di 20 anni

Per la Juventus, il futuro dell’attacco si tinge di nuove speranze: addio Gyokeres, benvenuto a un promettente talento di soli 20 anni. In un contesto di rivoluzione silenziosa ma decisa, i bianconeri puntano a rinnovare la squadra con giovani promesse, pronti a fare la differenza. La sfida ora è trasformare questa potenzialità in concreto, e il sogno di un attacco imbattibile potrebbe diventare realtà grazie a questa scelta audace.

Il sogno Gyokeres sembra destinato a restare tale per i bianconeri. Comolli si è fiondato su un giovane talento di 20 anni per sostituire Vlahovic (Ansa Foto) – SerieAnews Una rivoluzione silenziosa, ma profonda. La Juventus sta cambiando pelle, e stavolta non si tratta solo del campo. Tutto parte da una decisione voluta in prima persona da John Elkann, che ha dato il via a un ribaltone dirigenziale di grande peso. Dopo mesi di incertezza, è arrivato il momento dei saluti per Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che aveva ereditato la complicata eredità post-Paratici. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, altro che Gyokeres: per l’attacco spunta un talento di 20 anni

