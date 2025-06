Juric si preseta | L’Atalanta ormai è una grande voglio mantenere questo livello Gasperini? Non mi pesa…

Ivan Juric si presenta con entusiasmo alla guida dell’Atalanta, una squadra già protagonista della Serie A con una storica presenza dal 1923. Con la sua determinazione e un’amorosa fiducia nel progetto, il nuovo tecnico aspira a mantenere e potenziare questo livello di eccellenza. La sfida è grande, ma Juric è pronto a scrivere un nuovo capitolo nerazzurro, dimostrando che nulla è impossibile con passione e dedizione.

Le parole di Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, nella conferenza stampa di presentazione in nerazzurro. Tutti i dettagli. Ivan Juric ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’ Atalanta. Il croato sarà tra gli avversari dell’ Inter nella prossima stagione. ATALANTA – «Ringraziamo entrambi, auguriamo al Presidente buon compleanno, 72. Penso ci sia una struttura fantastica, l’Atalanta è un club favoloso, anche vedendo il centro sportivo. Le strutture sono veramente belle, sono molto entusiasta. Alla prima chiamata? Penso che il calcio sia così, sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juric si preseta: «L’Atalanta ormai è una grande, voglio mantenere questo livello. Gasperini? Non mi pesa…»

In questa notizia si parla di: Juric Atalanta Preseta Ormai

Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini - Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini.

Atalanta, Juric si presenta: "L'asticella è altissima, qui per mantenere il livello. L'eredità di Gasperini non mi pesa" - L'Atalanta ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico Ivan Juric, reduce da un'annata fortemente negativa con Roma e Southampton. Leggi su eurosport.it

Percassi presenta Juric: «Diamo continuità, è da Atalanta. Lo abbiamo scelto per un motivo» - Le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, nella conferenza stampa di presentazione di Juric con il club nerazzurro. Leggi su calcionews24.com

Juric si presenta all’Atalanta “L’eredità di Gasperini non mi pesa” - BERGAMO (ITALPRESS) – “Voglio essere me stesso e avere lo stesso approccio di sempre. Leggi su msn.com