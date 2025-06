Juric si presenta | "La mia Atalanta è una big sarà vincente Gasperini? L'ho sentito L'anno scorso e il mercato"

Ivan Juric si presenta con grinta e passione, portando entusiasmo e determinazione alla sua nuova avventura all’Atalanta. "La mia Atalanta? Una big già vincente", ha dichiarato, sottolineando il suo impegno a rafforzare il progetto. Con un occhio rivolto al mercato e alle sfide future, Juric promette di lavorare sodo. Ringraziamenti e auguri di buon compleanno al presidente chiudono un’introduzione che annuncia una stagione ricca di emozioni e successi.

`Ringrazio tutti e auguro al Presidente Buon Compleanno!`, sono state queste le prime parole del nuovo allenatore dell`Atalanta Ivan Juric alla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

