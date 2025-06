Juric si presenta all’Atalanta | Non vedo l’ora di cominciare L’eredità di Gasperini? Non ci penso e sulla società…

Ivan Juric si presenta all'Atalanta con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nerazzurro. Durante la conferenza stampa a Zingonia, ha espresso grande ammirazione per la struttura e la filosofia del club, lasciando trasparire fiducia e ambizione. L’eredità di Gasperini sarà una sfida stimolante, ma il suo obiettivo è creare un’identità forte e vincente. La nuova avventura dell’Atalanta sta per cominciare, e l’attesa cresce…

Juric si presenta all'Atalanta. Le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo allenatore nerazzurri a Zingonia. Oggi a Zingonia è stato presentato il nuovo allenatore dell'Atalanta Ivan Juric. Ecco le parole in conferenza stampa. SULL'ATALANTA – «Ringraziamo entrambi, auguriamo al Presidente buon compleanno, 72. Penso ci sia una struttura fantastica, l'Atalanta è un club favoloso, anche

