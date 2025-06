Juric si presenta all' Atalanta L' eredità di Gasperini non mi pesa

Ivan Juric si presenta con determinazione e chiarezza alla guida dell'Atalanta, senza lasciarsi intimidire dall'eredità di Gasperini. Forte della propria identità e dello stesso spirito che ha contraddistinto il suo percorso, l'allenatore promette di continuare a scrivere la storia nerazzurra con entusiasmo e coerenza. La sua energia sarà la chiave per affrontare questa nuova avventura, mantenendo viva la passione che rende la Dea così speciale.

"Voglio essere me stesso e avere lo stesso approccio" BERGAMO - "Voglio essere me stesso e avere lo stesso approccio di sempre. L'eredità di Gasperini non mi pesa". Si presenta così il nuovo allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, erede dell'artefice del miracolo che ha portato la Dea a vincere l'Euro.