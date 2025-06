Juric si presenta | All' Atalanta asticella altissima ma arrivare dopo Gasp è un vantaggio

Juric si presenta all'Atalanta con un obiettivo ambizioso, elevando l’asticella a livelli altissimi, ma arrivare dopo Gasp rappresenta comunque un vantaggio strategico. La dirigenza, insieme a Pagliuca, si schiera compatta con il nuovo tecnico: "Voglio una Dea vincente." La volontà di mantenere Ederson e Lookman sottolinea la determinazione a costruire un futuro di successi, senza lasciarsi condizionare dal passato, e puntando a raggiungere nuovi traguardi per la squadra nerazzurra.

Tutta la dirigenza, compreso Pagliuca, schierata con il nuovo tecnico: "Voglio una Dea vincente. Non mi pesa il passato di Gian Piero. Ederson e Lookman? Vorrei tenerli".

