Juric forse chiarisce la scelta dell’Atalanta | mercato? La rosa è già completa abbiamo tanti giocatori forti

Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, mette subito in chiaro la sua visione: con una rosa già completa e composta da tanti talenti, non ci sono grandi rivoluzioni in vista. La sua prospettiva? Un’opportunità da sfruttare al massimo per riscrivere le sorti nerazzurre e puntare a grandi traguardi. La strada è aperta, e Juric è pronto a dimostrare il proprio valore. Per lui, questa è davvero un’occasione da non perdere.

Conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric nuovo allenatore dell’Atalanta. La conferenza stampa Il Corriere dello Sport riporta le parole del nuovo allenatore in conferenza stampa: «Per me questa opportunità è come un jolly. Non ho fatto bene quest’anno ma ora ho una grande chance di fare grandi cose – ha detto Juric -. Non succede spesso, per me è una grandissima motivazione. Ho vissuto un anno negativo a livello sportivo, umanamente però mi sento più forte, dopo aver conosciuto la Roma e la Premier League che è un livello altissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juric forse chiarisce la scelta dell’Atalanta: «mercato? La rosa è già completa, abbiamo tanti giocatori forti»

In questa notizia si parla di: Juric Atalanta Forse Chiarisce

Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini - Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini.

Juric forse chiarisce la scelta dell’Atalanta: «mercato? La rosa è già completa, abbiamo tanti giocatori forti» - La Rosa è completa, abbiamo tanti giocatori forti». Leggi su ilnapolista.it

Allenatore Atalanta: quasi fatta per Ivan Juric, forse già oggi la fumata bianca. Ma resta sullo sfondo l’ipotesi Motta - In giornata si riuniranno il presidente Antonio Percassi, l’amministratore delegato Luca Percassi, il direttore ... Leggi su msn.com

Juric all'Atalanta dopo due flop, tifosi in rivolta: i perché della scelta - La scelta convince i vertici del club, molto meno i tifosi atalantini: rivolta sui social ... Leggi su sport.virgilio.it