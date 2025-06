Juric che sgambetto al Milan | scippato il primo obiettivo dei rossoneri

Il calcio di luglio si anima di sorprese e strategie audaci, e questa volta è Juric a fare il colpo grosso. Il nuovo allenatore dell’Atalanta ha già scelto il suo primo rinforzo, rischiando di scippare ai rossoneri un obiettivo da tempo nel mirino del Milan. L’affare potrebbe cambiare le carte in tavola, lasciando i tifosi del Diavolo a chiedersi se sia solo l’inizio di una stagione ricca di colpi di scena.

Il nuovo allenatore dell'Atalanta ha scelto il suo primo rinforzo, potrebbe così scipparlo ai rossoneri che lo avevano già puntato da tempo: di chi si tratta (LaPresse) – SerieANews.com Il mercato non è ancora entrato nel vivo, come è normale che sia ad inizio giugno. Con la sessione extra aperta per il Mondiale per Club, anche le società che non partecipano ne stanno approfittando per i primi rinforzi. Tutto, ovviamente, parte con la figura dell'allenatore e nella giornata di oggi l'Atalanta ha presentato Ivan Juric. Dopo l'esperienza al Torino e i disastri fatti con la Roma e in Premier League, il tecnico è tornato in Italia per seguire le orme del suo maestro Gasperini.