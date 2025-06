Juliana Moreira il dolore per la morte della mamma la gelosia e la riduzione al seno | Ho sempre avuto una quinta coppa D vorrei una terza coppa C

Juliana Moreira torna sul piccolo schermo con entusiasmo, ma la sua storia è segnata anche da momenti di profondi sentimenti, tra il dolore per la perdita della mamma e le sfide personali come la gelosia e le trasformazioni fisiche. Con una voce autentica e un sorriso contagioso, Juliana si prepara a conquistare il pubblico con la nuova edizione di Paperissima Sprint, che promette divertimento e leggerezza a partire dal 9 giugno.

Juliana Moreira è pronta a tornare sul piccolo schermo dal 9 giugno con una nuova edizione di Paperissima Sprint, lo storico programma firmato Antonio Ricci che ogni estate tiene.

