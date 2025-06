Jesolo tutto esaurito hotel con le liste d' attesa | si ottiene la camera solo se un altro cliente rinuncia

Jesolo, la meta preferita per le vacanze estive, sta vivendo un momento di grande affluenza: molte strutture sono al completo e le liste d’attesa si allungano, con le camere che si liberano solo in caso di rinunce. Nonostante il tutto esaurito durante il periodo di Pentecoste, l’ottimismo cresce per i prossimi eventi, come il Corpus Domini del 22 giugno, promettendo un’estate ancora più vibrante e ricca di occasioni indimenticabili.

JESOLO (VENEZIA) - Pentecoste senza il tutto esaurito, ma Jesolo guarda già con ottimismo ai prossimi giorni. A decollare sono le prenotazioni per il Corpus Domini, in calendario il 22.

