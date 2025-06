Jeff Bezos perché gli ho scritto una lettera

Perché ho deciso di scrivere a Jeff Bezos? Un’esperta di comunicazioni, con anni di consulenza per Amazon, ci svela il significato profondo di quella lettera. In un’epoca in cui tecnologia, potere e società sono strettamente intrecciati, la mia missiva intendeva stimolare una riflessione sul futuro di un’azienda così influente. Ecco perché credo sia essenziale cambiare rotta, promuovendo un rapporto più etico e sostenibile tra innovazione e società.

Un'esperta di comunicazioni, per anni consulente di Amazon, ci spiega della lettera inviata al fondatore del colosso dell'ecommerce e della necessità di cambiare il rapporto tra tecnologia, potere e società. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Jeff Bezos, perché gli ho scritto una lettera

In questa notizia si parla di: Lettera Jeff Bezos Scritto

Lettera a Jeff Bezos: il libro che umanizza la leadership - Scopri "Lettera a Jeff Bezos", il primo libro di Marisandra Lizzi che umanizza i principi di leadership di Amazon attraverso dodici capitoli coinvolgenti.

Jeff Bezos, perché gli ho scritto una lettera - Un'esperta di comunicazioni, per anni consulente di Amazon, ci spiega della lettera inviata al fondatore del colosso dell'ecommerce e della necessità di cambiare il rapporto tra tecnologia, potere e s ... Leggi su wired.it

Lettera a Jeff Bezos, luci e ombre di Amazon - Un viaggio attraverso le luci e ombre di Amazon, con gli occhi di chi per quai 20 anni ha lavorato per la multinazionale americana contribuendo a costruirne l'immagine in Italia. Leggi su ansa.it

"Lettera a Jeff Bezos": dal mondo digitale nasce un manuale di relazioni umane - "Lettera a Jeff Bezos" è il primo libero di Marisandra Lizzi, che per quasi vent’anni ha lavorato per costruire l’immagine di Amazon in Italia, ideando ... Leggi su fashionunited.it