JD Sports è sbarcato a Roma Termini | tutte le attività

Sei pronto a scoprire il nuovo epicentro dello streetwear a Roma? JD Sports ha aperto il suo primo store italiano in una posizione strategica e dinamica presso la stazione di Roma Termini, portando un'onda di stile e cultura urbana nel cuore della città. Con un ambiente moderno e un’offerta esclusiva, il negozio si propone di diventare il punto di riferimento per gli amanti della moda streetwear. Per immergerti nel mondo di JD, non puoi perderti questa nuova avventura.

Il negozio ha aperto il 31 maggio. Roma ha accolti un nuovo epicentro della cultura streetwear: JD ha aperto il suo primo store italiano fuori da un centro commerciale, e l’ha fatto n grande stile, nel cuore pulsante della capitale. Dal 31 maggio, il nuovo negozio è all’interno della Stazione di Roma Termini, proprio in corrispondenza della metropolitana. Una location strategica, urbana, dinamica – perfettamente in linea con l’anima JD. Per festeggiare, il brand ha messo in piedi una settimana intera di eventi, musica e regali. Dal 7 al 15 giugno, la community romana (e non solo) può vivere a pieno l’energia JD. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - JD Sports è sbarcato a Roma Termini: tutte le attività

