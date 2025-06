Javier Milei attacca Pedro Sánchez al Forum economico di Madrid

Il Forum economico di Madrid si è trasformato in un palcoscenico infuocato, quando Javier Milei ha scosso gli animi con un attacco diretto a Pedro Sánchez. Il leader argentino, noto per le sue idee ultraliberiste, ha interrotto la cerimonia con energia, scandendo slogan che hanno acceso il dibattito internazionale. Un episodio che lascia il segno, dimostrando quanto la politica possa essere imprevedibile e appassionata. La scena è destinata a far discutere ancora a lungo.

Il presidente argentino, Javier Milei, ha attaccato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, definendolo un "teppista" durante la cerimonia di chiusura del Forum economico di Madrid. Il leader ultraliberista ha fatto irruzione sul palco, applaudendo il pubblico e cantando la canzone 'Yo soy el león' (Io sono il leone), che aveva usato durante la sua campagna elettorale. "Viva la libertà, maledizione. Morte al socialismo!", ha gridato dal podio, mentre la folla ha risposto scandendo parole offensive verso Sánchez. Milei ha celebrato il fatto che il pubblico si fosse "scagliato contro il bandito locale" dallo stesso palco dove poco più di un anno fa aveva definito "corrotta" la moglie di Sánchez, Begoña Gómez, durante un evento della campagna elettorale di Vox.

