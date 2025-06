Javier Martinez avvistato con Helena l’amica Gessica toglie il segui ma lui ha deciso di restarle vicino

In un panorama di rumors e smentite, l'ultimo avvistamento a Bologna mette in luce un possibile riavvicinamento tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Nonostante le tensioni passate e la decisione dell’amica Gessica Notaro di interrompere i contatti, Javier sceglie di sostenere Helena, dimostrando che, talvolta, i legami possono superare anche le tempeste più intense. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda intrigante.

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati insieme a Bologna dopo i giorni burrascosi segnati dalle indiscrezioni relative agli incontri tra la modella e l’ex compagno Carlo Motta. Ma mentre l’amica Gessica Notaro ha deciso, per motivi non chiariti, di togliere il “segui” alla brasiliana, Javier ha preferito di restarle vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

