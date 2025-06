Jasmine Paolini un altro trionfo in doppio | Roland Garros vinto in coppia con Sara Errani

Jasmine Paolini continua a scrivere la sua storia di successo nel tennis internazionale, questa volta regalando un’altra emozione in doppio a Roland Garros insieme a Sara Errani. Dopo aver affrontato e superato le sfide del passato, le due campionesse italiane hanno trionfato nel torneo, riconquistando il titolo e dimostrando che la determinazione porta sempre ai grandi risultati. Un’altra pagina luminosa per il tennis italiano nel panorama mondiale.

PARIGI – Un altro trionfo in doppio per la tennista lucchese Jasmine Paolini. In coppia con Sara Errani ha vinto il torneo di Roland Garros nel doppio, vendicando la sconfitta del 2024. La vittoria è arrivata per 6-4, 2-6, 6-1 sulla coppia Anna Danilina-Aleksandra Krunic. “L’anno scorso abbiamo perso in finale e fu dura ma adesso siamo qui con questo trofeo ed è bellissimo”, hanato le due teniste azzurre che hanno vinto l’oro olimpico e, solo pochi giorni fa, gli internazionali di Roma in cui Jasmine Paolini ha trionfato anche nel singolare. Commossa la dedica alla compagnia di doppio della tennista di Bagni di Lucca: “Sei una ispirazione per me, sei una grande campionessa e persona, forse una persona migliore ancora migliore della grande tennista che sei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it