Jannik Sinner la follia di Adriano Celentano E Bertolucci sbotta

Dopo la battaglia epica a Roland Garros, Jannik Sinner affronta un momento di riflessione e sfida, tra delusione e determinazione. Paolo Bertolucci analizza il suo stato d’animo e le prospettive future, mentre commenti sorprendenti e opinioni più o meno scontate si intrecciano in un panorama tennistico ricco di emozioni e sorprese. Ma cosa ha davvero innescato la reazione inattesa di Adriano Celentano e Bertolucci? Scopriamolo insieme.

È passato soltanto un giorno dalla finale del Roland Garros, dunque la delusione e la stanchezza accumulata da Jannik Sinner dopo la battaglia epica contro Carlos Alcaraz sono ancora ben presenti. Ne è convinto anche Paolo Bertolucci, che durante un intervento alla trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 ha commentato non solo il momento vissuto dal tennista azzurro, ma anche le prospettive per la stagione su erba e un curioso suggerimento arrivato dai social. Proprio su questi canali, infatti, Adriano Celentano aveva lanciato una proposta molto. "originale": vista la lunghezza e l’intensità emotiva del match tra Sinner e Alcaraz, il Molleggiato ha ipotizzato l’introduzione del pareggio nel tennis, circostanza da introdurre per le partite che superano le quattro ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la "follia" di Adriano Celentano. E Bertolucci sbotta

In questa notizia si parla di: Jannik Sinner Bertolucci Follia

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Accuse folli a Sinner, Bertolucci lo difende: "Non l'ha persa lui, applausi ad Alcaraz. È Jannik il numero 1" - Bertolucci difende Sinner dopo il ko nella rocambolesca finale del Roland Garros di Parigi: Non l'ha persa lui, applausi ad Alcaraz ma è Jannik il numero 1. Leggi su sport.virgilio.it

Paolo Bertolucci assolve Jannik Sinner: l'analisi sulla finale del Roland Garros - L'ex tennista commenta l'epica battaglia tra l'italiano e Carlos Alcaraz, risolta al super tie- Leggi su tennisworlditalia.com

Sinner, Bertolucci replica a Celentano e ai suoi timori: poi la battuta sui francesi e il nuovo obiettivo di Jannik - Bertolucci risponde bocciando la proposta un po' assurda di Celentano dopo la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz e scherza sul pubblico francese anti Italia ... Leggi su sport.virgilio.it