Jannik Sinner guarda a Wimbledon | Mi serve qualche giorno di stacco Imparo dagli aspetti negativi

Jannik Sinner guarda a Wimbledon con rinnovata determinazione, consapevole degli aspetti da migliorare. La finale di Roland Garros 2025, conclusa con un'eliminazione cocente, gli offre preziose lezioni sul valore della concentrazione e della resistenza mentale. È il momento di prendersi qualche giorno di pausa per analizzare, imparare dagli errori e tornare più forte. Perché, come dimostra anche Alcaraz, la vera forza sta nel sapersi rialzare e continuare a sognare.

Jannik Sinner ha perso la finale del Roland Garros 2025, vedendo sfumare un vantaggio di due set a zero e soprattutto mancando tre match point consecutivi in risposta nel nono game del quarto parziale. Il numero uno al mondo si è poi arreso al super tie-break del quinto set sotto i colpi di uno scatenato Carlos Alcaraz, che ha difeso il titolo ottenuto un anno fa a Parigi conquistando il quinto Major in carriera. “ Abbiamo perso una partita con match point, abbiamo perso questo Slam così. Il livello però era alto, è stato un match alla pari. Alla fine lui ha giocato meglio i punti chiave, però ho avuto le mie chance nel terzo, nel quarto e anche nel quinto set, perché sul 6-5 ero lì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner guarda a Wimbledon: “Mi serve qualche giorno di stacco. Imparo dagli aspetti negativi”

