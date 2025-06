Jannik Sinner clamoroso | Eccezionali che lezione alla Francia

Jannik Sinner, protagonista di un’epica impresa a Roland Garros, ha sfidato non solo la prestigiosa terra parigina ma anche le intemperanze del pubblico. Nonostante il caos creato dai tifosi francesi, il talento italiano ha mantenuto la calma, dimostrando ancora una volta che la classe e il fair play sono la vera forza di un campione. La sua resilienza è un esempio per tutti: e questa lezione di sportivà resterà nella storia.

La rivalità Francia-Italia, a livello territoriale, è oramai nota a tutti. Il problema però è quanto buona parte del pubblico presente alla finale del Roland Garros incitava Carlos Alcaraz cercando di disturbare Jannik Sinner durante gli scambi di gioco. Nonostante tutto, nonostante il fastidio, il 23enne di San Candido si è dimostrato il solito signore, ringraziando i presenti dell’Open di Francia: "È più facile giocare che parlare in questo momento.", ha esordito a fine match. Poi ha ringraziato il pubblico che, nonostante abbia fatto il tifo per l'iberico, ha definito "straordinario" per la partecipazione e le attenzioni che gli hanno dedicato in queste due settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it