James Ward-Prowse ed Erin Cuthbert Back Nuovo dispositivo di allenamento calcistico innovativo

Scoprite l'innovativo dispositivo di allenamento calcistico "Curl Master", ideato per perfezionare la tecnica del calcio di punizione. Utilizzato dal rinomato James Ward-Prowse e da Erin Cuthbert, questo strumento promette di rivoluzionare gli allenamenti grazie a tecnologie all’avanguardia. Per i meno avvezzi alla lingua inglese, ecco una versione fedele dell’articolo recentemente pubblicato su un sito britannico. Se volete approfondire, trovate il link alla fine.

È stato lanciato un dispositivo di allenamento utilizzato dallo specialista del calcio di punizione James Ward-Prowse per aiutare la tecnica di curling della palla di un giocatore di football. Curl Master ha lavorato con la Loughborough University per testare e ricercare il prodotto chiamato Curl Master che imita la palla di curvatura, creando un giro su di essa quando è stato calciato.

