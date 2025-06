James Gunn condivide un nuovo sguardo a Rick Flag Sr di Frank Grillo

In occasione del 60° compleanno di Frank Grillo, James Gunn ha regalato ai fan uno sguardo esclusivo a Rick Flag Sr., interpretato dall’attore. La foto, condivisa dal co-CEO di DC Studios, alimenta la curiosità su progetti futuri, tra set di Superman o Peacemaker. Un anno ricco di sorprese si prospetta per l’universo DC, lasciando intendere che...

In occasione del 60° compleanno di Frank Grillo, il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha condiviso una nuova foto del dietro le quinte di Rick Flag Sr. Non sappiamo se sia stata scattata sul set della seconda stagione di Superman o di Peacemaker, soprattutto perché Gunn era dietro la macchina da presa in entrambe. In ogni caso, questo sembra essere un anno importante per un personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta nella serie animata Creature Commandos. In Superman vedremo il personaggio rivelare che ora è al comando in A. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

