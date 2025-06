Jam session diretta da Benny Amoroso al Miles | sul palco si alternano improvvisazioni su standard jazz

Una serata magica di pura improvvisazione, dove i talenti si incontrano e la musica si crea al volo, sotto la guida esperta di Benny Amoroso. Preparati a vivere un’esperienza spontanea e coinvolgente, che celebra l’essenza stessa del jazz. Non perdere questa opportunità unica di lasciarti trasportare dall’energia del momento e di condividere passione e creatività sul palco del Miles Davis il 12 giugno. La musica può davvero tutto…

Una serata di pura improvvisazione al Miles Davis il 12 giugno: jam session diretta da Benny Amoroso. Nessuna scaletta, solo musica che prende vita sul momento. Se suoni jazz, porta il tuo strumento. Se ami il jazz, lasciati travolgere da una serata dove tutto può accadere. Una serata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Jam session diretta da Benny Amoroso al Miles: sul palco si alternano improvvisazioni su standard jazz

