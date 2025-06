Ivan Juric inizia la sua avventura all' Atalanta | primo giorno a Zingonia

Oggi segna un nuovo capitolo per l’Atalanta con l’arrivo di Ivan Juric, pronto a imprimere la sua firma sulla squadra da Zingonia. Dopo il saluto ai giornalisti alle 17, il tecnico croato esplorerà le strutture e si confronterà con i dirigenti per pianificare un’estate carica di sfide e ambizioni. La Dea si radunerà intorno al forte desiderio di rinascita e crescita sotto la guida di Juric.

Comincia oggi, ufficialmente, l’esperienza di Ivan Juric (nella foto) all’Atalanta. Il tecnico croato sarà al centro sportivo di Zingonia per il suo primo giorno di lavoro in nerazzurro e incontrare i giornalisti alle 17. L’allenatore di Spalato visiterà le strutture della cittadella sportiva, conoscerà il personale e incontrerà i dirigenti per una prima riunione volta a definire date e modalità del ritiro estivo. La Dea si radunerà intorno al 1214 luglio, per avere i canonici quaranta giorni di avvicinamento al debutto in campionato, con l’esordio casalingo contro il neopromosso Pisa. La preparazione estiva si svolgerà a Zingonia, come nel 2024, senza il ritiro in Val Seriana (per la mancanza di strutture alberghiere con una capienza ricettiva adatta alle esigenze dei nerazzurri, con ormai più di 50 persone tra squadra, staff e personale al seguito), ma saranno inserite in calendario una o due amichevoli allo stadio di Clusone per il tradizionale bagno di folla con i tifosi, poi quasi certamente anche un paio di amichevoli internazionali per acclimatarsi al calcio continentale in vista della prossima Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net