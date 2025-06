Italiani senza figli | facciamolo alla svedese o alla polacca per salvarci dal declino

Ora, i dati più recenti suggeriscono che questa soglia non basta più: il trend negativo si aggrava. È il momento di riflettere su soluzioni innovative, come quelle adottate in Svezia o in Polonia, per invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile all’Italia. Solo con scelte coraggiose e politiche lungimiranti potremo evitare un declino irreversibile. È arrivato il momento di agire con decisione e lungimiranza.

L'Italia si sta restringendo. Non è una novità. Da qualche anno a questa parte il nostro Paese fa registrare un calo costante di popolazione: i morti sopravanzano i nuovi nati. Ed il "tasso di sostituzione" incombe. Uno studio recente, pubblicato su PLOS One dall'Università di Shizuoka, lo aggiorna, delineando un quadro inquietante. Mentre per decenni si è ritenuto che 2,1 figli per donna fossero sufficienti a mantenere stabile una popolazione, i nuovi modelli matematici dimostrano che servirebbero invece 2,7 figli per donna per garantire la sopravvivenza a lungo termine di una comunità umana. La situazione italiana appare particolarmente critica.

