Italia vittoria triste | doveva essere goleada ma con la Moldova è solo 2-0

Una vittoria che lascia l'amaro in bocca: l’Italia, contro la Moldova, sperava in una goleada ma si ferma a un deludente 2-0. Raspadori e Cambiaso portano i tre punti, ma i segnali di stanchezza e distrazioni difensive emergono chiaramente, lasciando intravedere limiti da correggere. Con questa prestazione, gli Azzurri devono ritrovare energia e concentrazione per affrontare le sfide future con maggiore spirito e solidità.

Segnano Raspadori e Cambiaso, ma all'ultima di Spalletti gli Azzurri si confermano stanchi e troppo distratti in difesa: gli avversari creano numerose occasioni da gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, vittoria triste: doveva essere goleada, ma con la Moldova è solo 2-0

