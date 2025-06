Italia vittoria sofferta contro la Moldavia! Bene Frattesi è uomo-assist

L’Italia chiude con una vittoria sofferta ma fondamentale la sua ultima partita sotto la guida di Luciano Spalletti. Dopo un avvio difficile e inatteso, gli azzurri si rialzano con determinazione, battendo 2-0 la Moldavia a Reggio Emilia grazie anche a un ottimo Frattesi, autore di un assist e di una prestazione da 232 in campo. Un risultato che infonde fiducia in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali.

Si chiude con una vittoria l’ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Dopo il clamoroso tonfo contro la Norvegia, gli azzurri oggi vincono – soffrendo – 2-0 contro la Moldavia a Reggio Emilia. VITTORIA – Finisce 2-0 per l’ Italia la seconda partita degli azzurri per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Nordamerica. Gli azzurri, dopo un avvio complicato e sottotono, trovano il gol al 40’ con Giacomo Raspadori che dal centro dell’area buca il portiere moldavo e regala il vantaggio agli azzurri. La ripresa parte meglio, con l’Italia che dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio trovano il raddoppio grazie a Cambiaso. 🔗 Leggi su Inter-news.it