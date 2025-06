Italia vince 2-0 contro la Moldova | ultima partita di Spalletti come ct

L'Italia conquista una vittoria di misura 2-0 contro la Moldova nell'ultima partita di Luciano Spalletti come ct, lasciando un’impressione mista tra segnali di ripresa e criticità ancora evidenti. A Reggio Emilia, tra luci e ombre, gli Azzurri dimostrano volontà di riscatto, ma il cammino verso i Mondiali 2026 è ancora lungo e pieno di sfide. La partita conclude un’epoca e apre un nuovo capitolo per il nostro calcio.

L'Italia ha battuto 2-0 la Moldova in una partita di qualificazione per i Mondiali 2026, l'ultima partita da ct dell'esonerato Luciano Spalletti. A Reggio Emilia non è arrivata l'attesa goleada e ancor meno una reazione convincente dopo l'umiliazione di Oslo. Lenta e impacciata, l'Italia ha segnato al 40' con Raspadori e al 5' st con Cambiaso ma specie nel primo tempo ha rischiato anche di subire un gol anche dagli avversari, che la Norvegia aveva battuto per 5-0. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia vince 2-0 contro la Moldova: ultima partita di Spalletti come ct

In questa notizia si parla di: Italia Partita Moldova Ultima

#Calcio, qualificazioni #Mondiali. Alle 20.45 #ItaliaMoldova a Reggio Emilia. Azzurri in cerca di riscatto dopo la disfatta di Oslo. Per #Spalletti sarà l'ultima partita da CT. L'inviato Daniele Fortuna #GR1 La radiocronaca stasera in diretta anche su https://raiplays Partecipa alla discussione

Domani alle 20,45 Italia-Moldova, potrebbe essere l'ultima partita di Spalletti, come CT azzurro. Solo una goleada potrebbe "salvarlo" da un esonero, sempre che non decida di dimettersi. Fra i possibili successori: - Pioli, - Ranieri, - Mancini, - De Rossi. Partecipa alla discussione

Pagelle Italia-Moldova: Donnarumma salvagente 6, Frattesi arrugginito 5, Ricci macchinoso 5,5, Raspadori scaccia i fantasmi 6,5 - Bastoni stringe i denti, Tonali fa il suo, Dimarco ha bisogno di ferie, Ranieri non si butta giù: voti e giudizi dei protagonisti ... Leggi su corriere.it