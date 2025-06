Italia-Ungheria oggi Amichevole pallanuoto 2025 | orario tv programma streaming

In attesa dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile, l’Italia si prepara con entusiasmo affrontando un test di prestigio contro l’Ungheria. La sfida amichevole, in programma oggi alle 20.15 alla Piscina Scandone di Napoli, rappresenta un’occasione fondamentale per i nostri azzurri di affinare tattiche e ritmo. Con le nuove regole di World Aquatics già in campo, questa partita promette emozioni e spunti importanti per la marcia verso il grande appuntamento internazionale. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti, diretta TV e streaming.

La marcia di avvicinamento dell’ Italia ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile inizierà contro l’Ungheria: il Settebello, terminata la squalifica di sei mesi per i noti fatti accaduti alle Olimpiadi, incontrerà oggi, lunedì 9 giugno, i magiari in amichevole. La sfida andrà in scena alla Piscina Scandone di Napoli, ed avrà inizio alle ore 20.15: gli azzurri avranno modo di iniziare a misurarsi con le nuove regole introdotte da World Aquatics che saranno adottate anche ai Mondiali, e che finora, a causa della squalifica, il Settebello non ha potuto sperimentare. Per l’amichevole tra Italia ed Ungheria di pallanuoto maschile la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match tra azzurri e magiari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Ungheria oggi, Amichevole pallanuoto 2025: orario, tv, programma, streaming

