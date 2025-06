Italia terremoto nella notte! Dieci scosse consecutive | la più forte

L’area appenninica parmense è stata scossa da una serie di dieci intense scosse di terremoto durante la notte, con la più forte che ha fatto tremare le terre e svegliato i residenti. Un evento che ha messo alla prova il coraggio delle comunità locali, lasciando più paura che danni. In questi momenti di grande tensione, è fondamentale restare informati e preparati. La terra continua a tremare, ma la forza e la resilienza degli abitanti sono più solide che mai.

Una serie di scosse sismiche ha svegliato l’Appennino parmense nel cuore della notte. I tremori, avvertiti distintamente in diversi comuni della zona montana, si sono susseguiti per quasi un’ora lasciando dietro di sé più paura che conseguenze. Tra le colline ancora immerse nel buio, molti residenti sono stati costretti ad alzarsi di soprassalto, spaventati dal rumore sordo e improvviso che ha accompagnato i movimenti del suolo. L’area interessata è quella nei pressi di Berceto, in provincia di Parma, una zona già nota in passato per la sua attività sismica. I rilievi dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato almeno dieci scosse tra le 3:57 e le 4:44 di questa mattina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it