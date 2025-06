Italia Spalletti | Ranieri al mio posto? Se così fosse gli auguro tutto il bene possibile

Stasera, l’Italia di Luciano Spalletti si gioca l’ultima chance contro la Moldova, con un addio che potrebbe aprire le porte a nuovi orizzonti. La suggestiva ipotesi di Claudio Ranieri al suo posto accende i discorsi degli appassionati, pronti a scoprire quale volto guiderà il nostro calcio nel futuro. Se fosse lui, gli auguro tutto il bene possibile, perché il calcio merita leader capaci di fare la differenza.

La sfida di stasera contro la Moldova sarà l'ultima di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico dell'Italia. L'allenatore nativo di Certaldo avrà l'obbligo di lasciare l'incarico con una vittoria, prima di capire chi sarà a prendere il suo posto. Da stamattina continua a rimbalzare la voce di un ingaggio di Claudio Ranieri, con l'ex tecnico della Roma a confronto con i Friedkin per decidere il proprio futuro. Proprio di questa possibilità ha parlato Spalletti in un'intervista rilasciata a Rai Sport: "Non so se Ranieri può essere il nome giusto, lui è un professionista che ha fatto vedere anche quest'anno quelle che sono le sue qualità.

