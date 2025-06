Italia Spalletti | Provo dispiacere ai ragazzi ho chiesto una cosa Non sono stato fortunato ma andremo ai Mondiali

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, riflettono emozioni autentiche e un senso di responsabilità profonda. Nel pre partita contro la Moldavia, il tecnico ha condiviso il suo dispiacere nel lasciare i ragazzi, sottolineando come, nonostante le sfide e le difficoltà, il sogno di raggiungere i Mondiali rimanga vivo. La sua determinazione e passione sono la vera forza che ci guiderà verso questa importante qualificazione.

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, nel pre partita della sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Moldavia Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato a Rai Sport nel pre partita della sfida alla Moldavia. MOMENTO – «Riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta. C'è un po' di dispiacere di lasciarsi, viene dal profondo del cuore.

