Italia Spalletti | Ct non può avere alibi non ho fatto la differenza

L'Italia di Spalletti affronta sfide impegnative con onestà e determinazione, consapevole dei propri limiti. Il tecnico riconosce le difficoltà, sottolineando che alibi non ce ne sono: il calcio richiede sforzo continuo e risposte immediate. L’allenatore ha scelto di mantenere fede al gruppo, anche se affaticato, e di affrontare ogni ostacolo con lucidità. La vera forza, ora, è nella capacità di reagire e migliorarsi, perché questa squadra può fare la differenza.

(Adnkronos) – "Abbiamo fatto fatica anche stasera. Ho deciso di mantenere questo gruppo ma l'ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato e forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente. Erano logori dal campionato passato, una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in queste . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia, Spalletti: “Ct non può avere alibi, non ho fatto la differenza”

Guardando alla situazione tattica dell'Italia, per me il principale problema non è tanto (almeno rispetto a come se ne parla) avere il 352 come modulo, perché: a) in possesso finiamo comunque ad occupare il campo come Spalletti/Mancini cercavano di allenar Partecipa alla discussione

Non so se cambiando il CT l’Italia andrà ai Mondiali. So però che con questo CT non andrà ai Mondiali. Ieri sera Spalletti sembrava avere veramente perso il timone e la direzione. Ovviamente il prossimo da cambiare sarà Gravina. Partecipa alla discussione

