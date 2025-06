Italia | solo 2-0 alla Moldova Spalletti se ne va | Non ho fatto la differenza In arrivo Ranieri Pagelle

Un’Italia poco convincente si impone sulla Moldova, lasciando l’amaro in bocca e alimentando le voci di un possibile cambio in panchina. Spalletti, con la sua consueta umiltà, si congeda ammettendo di non aver fatto la differenza, mentre l’arrivo di Ranieri potrebbe segnare una svolta. Un addio triste, ma forse necessario, per riscrivere il futuro della Nazionale.

E' un addio triste, alla Nazionale, quello di Luciano Spalletti. Che, senza goleada contro la modesta Moldova - appena 2-0 con un gol per tempo e tanti rischi - se ne va a testa bassa mormorando: "Non ho saputo fare la differenza". Vittoria striminzita sfiorando tracolli e psicodrammi in un'apatia quasi spettrale che ha finito per contaminare anche il pubblico di Reggio Emilia, rimasto per larghi tratti ammutolito da tanta pochezza e assenza di entusiasmo. Ora dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, nuovo Ct ma anche consigliere dei Friedkin alla Roma. Sembra si possa fare, non ci sarebbe incompatibilità.

