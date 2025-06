Italia soffre ma vince | Spalletti saluta con un 2-0 alla Moldavia

Italia in difficoltà, ma alla fine vittoriosa sotto la guida di Spalletti che saluta con un 2-0 alla Moldavia. Una serata tra luci e ombre, dove i nostri azzurri hanno dimostrato tenacia e determinazione, seppur con molte incognite ancora da affrontare. La sfida di Reggio Emilia ha lasciato il segno: un risultato importante, ma anche una chiamata alla riflessione. La nazionale può costruire sul carattere, ma il cammino è ancora lungo.

Nell'ultima uscita da commissario tecnico, Luciano Spalletti porta l'Italia a una vittoria sofferta ma fondamentale: 2-0 alla Moldavia a Reggio Emilia, un risultato che rispetta i pronostici ma che lascia più di qualche dubbio sulla tenuta degli azzurri. La serata, a tratti surreale, ha messo in evidenza una squadra in evidente difficoltà, capace di soffrire più del previsto soprattutto nel primo tempo. Giacomo Raspadori La Moldavia parte a spron battuto e dopo pochi minuti trova la rete con Nicolaescu, annullata però per fuorigioco, un episodio che avrebbe potuto complicare non poco la serata degli azzurri.