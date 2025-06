Italia Raspadori | Non è scontato fare 5 o 6 goal Trovare persone come Spalletti non è facile

Italia Raspadori, non 232 scontato, fa sognare i tifosi: è raro trovare giocatori come Spalletti, non 232 facile da imitare. In una sfida difficile contro la Moldavia, Raspadori ha brillato, dimostrando di essere il migliore in campo con un goal che fa sperare in grandi traguardi. La sua rete ribadisce quanto il talento possa fare la differenza, anche quando tutto sembra complicato.

Raspadori è stato il migliore in campo dell`Italia contro la Moldavia. In una partita insufficiente degli azzurri, l`attaccante del Napoli segna. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Italia Raspadori Quot Scontato

Italia, Raspadori: “Ho gioito alla vittoria del Bologna contro il Milan” - Giacomo Raspadori celebra la vittoria del Bologna contro il Milan, un successo che riaccende l’entusiasmo nel calcio italiano.

Italia, Raspadori: "Non è scontato fare 5 o 6 goal. Trovare persone come Spalletti non è facile" - In una partita insufficiente degli azzurri, l`attaccante del Napoli segna l`1- Leggi su calciomercato.com

Italia, Raspadori: "È un momento difficile, siamo consapevoli. E Spalletti..." - Raspadori è stato uno dei protagonisti della sfida contro la Moldavia, suo il primo gol che ha portato in vantaggio gli azzurri, e intervenuto ai microfoni di Rai 1 ha ... Leggi su lalaziosiamonoi.it

Italia, Raspadori: "Sono ambizioso, voglio il mio spazio. Ho già sentito Conte" - A Sassuolo con De Zerbi io ho avuto questa fortuna, non è scontato in Italia". Leggi su sport.sky.it