Italia Ranieri candidato numero uno per il dopo Spalletti | vicino il sì

Italia, in piena emergenza nazionali, guarda con attenzione a Claudio Ranieri come possibile salvatore. Con l’esonero di Spalletti e un Mondiale alle porte, la Federazione cerca una soluzione rapida per risollevare gli Azzurri. Ranieri, l’artefice del miracolo romano, potrebbe essere la svolta necessaria: un vero e proprio raggio di speranza per il calcio italiano, pronto a tornare ai vertici internazionali. Solo il tempo dirà se questa sarà la scelta vincente.

È allarme rosso Nazionale. Con Spalletti esonerato (anche se in panchina contro la Moldavia ) e un Mondiale da guadagnarsi a tutti i costi, la Federazione è alla ricerca di una soluzione, il più rapida possibile, per risollevare le sorti degli Azzurri. Impossibile allora non pensare a lui, Claudio Ranieri, l’ aggiustatore, colui che ha preso in mano una Roma quasi in zona retrocessione e l’ha portata a un passo dalla Champions League, solo per citare l’ultima delle sue grandi imprese. E dire che dopo la salvezza a Cagliari nell’estate del 2024 la sua storia da allenatore doveva essere archiviata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Italia, Ranieri candidato numero uno per il dopo Spalletti: vicino il sì

