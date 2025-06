Italia qualificazioni mondiali 2026 | calendario completo delle partite

Il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2026 si preannuncia ricco di emozioni, sfide e grandi confronti. Con un calendario completo delle partite, i tifosi potranno seguire ogni passo della Nazionale attraverso incontri decisivi contro Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Scopri tutte le date, le sedi e le piattaforme di trasmissione per non perdere nemmeno un istante di questa avventura sportiva. Resta con noi, perché il viaggio verso il massimo palcoscenico del calcio mondiale sta per iniziare!

Il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2026 si svolge attraverso un impegnativo girone di qualificazione, che vede confrontarsi la Nazionale con squadre come Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Per gli appassionati di calcio è fondamentale conoscere il calendario ufficiale delle partite e le modalità di visione degli incontri. Di seguito vengono analizzate le date, le sedi e le piattaforme di trasmissione delle gare in programma nel corso della fase di qualificazione. il calendario ufficiale delle partite dell’Italia nel girone H. La UEFA ha reso noto il calendario completo delle otto sfide che vedranno coinvolta l’Italia tra giugno e novembre 2025: le date delle gare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Italia qualificazioni mondiali 2026: calendario completo delle partite

