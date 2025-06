Italia qualificazione Mondiali 2026 | cosa serve per essere in gara?

La corsa verso i Mondiali del 2026 si fa sempre più intensa, e l’Italia si prepara a sfidare il proprio destino con determinazione. Con un format rivoluzionato e 48 squadre in gara, capire quali sono i passi necessari per qualificarsi è fondamentale. La nostra analisi ti guiderà attraverso le modalità di accesso, lo stato attuale della nazionale e le prossime sfide che decideranno il nostro futuro nel torneo più ambito del calcio mondiale. Modalità di...

La qualificazione ai Mondiali del 2026 rappresenta un obiettivo cruciale per le nazionali europee, tra cui l’Italia. Con l’assegnazione dell’organizzazione a Stati Uniti, Canada e Messico, questa edizione si distingue per il coinvolgimento di 48 squadre e un nuovo formato di qualificazione. Di seguito vengono analizzati i meccanismi di accesso, la situazione attuale della nazionale italiana e le prossime sfide da affrontare. modalità di qualificazione UEFA ai mondiali 2026. struttura dei gironi e posti disponibili. Le nazionali europee competono per ottenere uno dei 16 posti disponibili attraverso un sistema che prevede: Dodici gironi composti da quattro o cinque squadre ciascuno;. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it