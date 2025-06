Italia parla Spalletti | Ho fatto degli errori ma è difficile dire quali Ranieri? Ecco cosa penso di lui

L’Italia si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Spalletti, che ammette gli errori commessi ma sottolinea come sia difficile individuarli con precisione. Nel giorno dell’addio contro la Moldavia, il tecnico riflette sulle sfide e sui meriti di Ranieri, ritenuto abile nel toccare i tasti giusti. È un momento di transizione, ma anche di riflessione, verso un futuro che promette di essere ricco di sorprese e di nuove opportunità.

Italia, parla Spalletti: «Ho fatto degli errori, ma è difficile dire quali. Ranieri? Sa toccare i tasti giusti» Nel giorno della sua partita di addio, contro la Moldavia, Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Rai Sport all’indomani dell’esonero. ESONERO – «In queste situazioni qui molto dipende da come sei fatto, dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, parla Spalletti: «Ho fatto degli errori, ma è difficile dire quali. Ranieri? Ecco cosa penso di lui»

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Parla Fatto

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

#Italia, #Spalletti: "Mi assumo le responsabilità. Mi ha fatto male perché non ho tirato fuori il meglio. Sono dispiaciuto di me stesso" https://bitly.cx/dN36U Partecipa alla discussione

ULTIM’ORA ITALIA #Spalletti: “Ho parlato ieri con il Presidente #Gravina: mi ha comunicato che sono stato sollevato dall’incarico di CT, non avevo intenzione di mollare” #SkySport Partecipa alla discussione

Spalletti sul mercato? La risposta in diretta dopo la risoluzione del contratto con l'Italia - L'ormai ex ct della Nazionale parla ai microfoni della Rai e non scarta l'idea di ripartire subito: tutte le dichiarazioni ... Leggi su tuttosport.com

“L’Italia andrà al Mondiale”: le parole di Spalletti dopo l’addio - È un Luciano Spalletti emozionato ma schietto quello che ha parlato a Rai Sport a pochissime ore dalla sua ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano.it

Spalletti: "Non ho dato le dimissioni, due giorni di bugie! Su Gravina, Ranieri ed il mio futuro..." - Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a poche ore da quella che sarà la sua ultima partita da CT della Nazionale italiana. Leggi su msn.com