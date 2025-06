Italia ora servono le goleade | la classifica impone vittorie con tanti gol ma la storia degli Azzurri parla di altro

L'Italia si trova ora sotto pressione: il cammino verso il Mondiale richiede goleade e vittorie convincenti, ma la storia degli Azzurri ci insegna che non sempre il risultato più appariscente è sinonimo di successo. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia e il cambio in panchina, il team deve rialzarsi con determinazione. La sfida è ardua, ma per mantenere vivo il sogno mondiale, ogni gol conta e ogni partita diventa una battaglia da vincere.

Italia, ora per il mondiale servono tanti gol: la sconfitta contro la Norvegia impone vittorie e goleade, anche se la storia Azzurra non aiuta Dopo il pesante 0-3 subito contro la Norvegia e l’esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti, per la Nazionale italiana inizia un percorso a ostacoli che non ammette più errori. Contro la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, ora servono le goleade: la classifica impone vittorie con tanti gol (ma la storia degli Azzurri parla di altro)

In questa notizia si parla di: Italia Servono Goleade Impone

Crisi Ma Italia, sindacati in allarme per la sede di Atessa: "Volumi in calo e futuro incerto, servono interventi" - I sindacati lanciano l'allerta per la sede di Atessa di Ma Italia, azienda del gruppo Cln, in un contesto di crisi caratterizzato da volumi in calo e un futuro incerto.

Italia, ora devi solo vincere e fare goleade: tutti gli scenari per qualificarci al Mondiale - È l’espressione americana alla quale si aggrappa l’Italia dopo la disfatta di Oslo. Leggi su msn.com

Italia, un'Europa in chiaroscuro, tra vittorie di misura, goleade e crolli - Si va dalle vittorie importanti, ma poco convincenti, di Inter e Napoli, ai crolli di Milan e Lazio, fino alla prova di grande ... Leggi su sportmediaset.mediaset.it

Italia, Ventura: "Non penso alla Spagna. Goleade? Non se ne fanno" - Escludendo il periodo di settembre, dove il Liechtenstein prende sempre goleade, ma a maggio o giugno ... Leggi su sport.sky.it