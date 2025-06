Italia nella morsa del caldo | in arrivo la prima ondata africana dell’estate

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo senza precedenti, la prima vera invasione africana di questa estate. Le temperature già in rapido aumento colpiranno inizialmente le Isole, ma l’allerta riguarda tutto il Paese. È il momento di proteggersi e stare attenti alle ondate di calore che metteranno alla prova la resistenza di tutti. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio questa sfida estiva.

Temperature in aumento già nelle prossime ore: l'anticiclone colpirà per prime le Isole ma l'allerta è alta in tutto il Paese L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it