Italia-Moldova probabili formazioni | Spalletti ne cambia 5 per la sua ultima da ct

L’attesa cresce per Italia-Moldova, seconda partita di qualificazione ai Mondiali 2026: un match che segna anche l’ultima da ct di Luciano Spalletti, esonerato dopo la delusione norvegese. Con cinque cambi rispetto alla sfida precedente, gli azzurri cercano di rialzarsi e onorare il suo addio. A Reggio Emilia, alle 20.45, si alza il sipario su una partita che promette emozioni e speranze rinnovate.

TNI - Tifosi della Nazionale Italiana di calcio (@nazionale_a)

