Italia-Moldova | orari probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo una battuta d’arresto che ha scosso la Nazionale, l’Italia torna in campo con determinazione per sfidare la Moldova nella seconda giornata del girone I delle qualificazioni Mondiali 2026. Un appuntamento da non perdere, tra emozioni e speranze di riscatto. Scopri tutti i dettagli su orari, probabili formazioni e come seguire il match in TV, perché questa partita potrebbe segnare una svolta decisiva per il cammino azzurro.

La Nazionale Italiana torna in campo dopo la cocente sconfitta per 3-0 con la Norvegia e il successivo esonero di Luciano Spalletti che ha scosso l’ambiente azzurro. L’Italia affronterà stasera la Moldova nella seconda giornata del girone I, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Ecco tutte le informazioni utili: orari, probabili formazioni e dove vedere il match in TV. Orario Italia-Moldova: quando si gioca?. Il match tra Italia e Moldova si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 e sarà una partita fondamentale per gli azzurri come sottolineato dallo stesso Spalletti il cui obiettivo è “vincere e convincere” per aiutare chi allenerà dopo di lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Moldova: orari, probabili formazioni e dove vederla in TV

