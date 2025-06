Italia-Moldova le formazioni | Spalletti per l’ultima conferma Raspadori e Retegui in attacco

In un match ricco di emozioni e significato, l’Italia di Spalletti si prepara a chiudere il suo ciclo con la partita contro la Moldova. Con una formazione che mette in mostra Raspadori e Retegui in attacco, il ct ha scelto di affidarsi a un mix di talento e determinazione. Tra le scelte ufficiali, le stelle della Nazionale sono pronte a scrivere l’ultimo capitolo di questa avventura azzurra. La sfida è alle porte, e l’entusiasmo è alle stelle.

Questa la formazione scelta da Spalletti per Italia-Moldova sua ultima partita sulla panchina della Nazionale. Questa la formazione ufficiale: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadsori, Retegui Gli 1?1? #Azzurri scelti per #ItaliaMoldova #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.comQYacGpuDTT — Nazionale Italiana (@Azzurri) June 9, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italia-Moldova, le formazioni: Spalletti per l’ultima conferma Raspadori e Retegui in attacco

In questa notizia si parla di: Italia Moldova Spalletti Ultima

