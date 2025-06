Italia-Moldova 2-0 | Raspadori e Cambiaso in gol ma gli Azzurri non brillano

L’Italia conquista una vittoria importante contro la Moldova, ma il risultato non brilla per scintillare agli occhi dei tifosi. Raspadori e Cambiaso firmano i gol che portano gli Azzurri a raccogliere tre punti fondamentali nel loro cammino verso il Mondiale 2026, nell’ultima gara di Luciano Spalletti alla guida. Una vittoria di misura che, seppur non spettacolare, dà slancio e speranze all’Italia di affrontare con più fiducia le prossime sfide.

L' Italia supera per 2-0 la Moldova nella gara valida per la quarta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026. Rete di Raspadori al 40? e di Cambiaso al 50? nell' ultima gara di Luciano Spalletti sulla panchina degli Azzurri. Non c'è stata la goleada per ridurre il gap di differenza reti con la Norvegia, ma una vittoria di misura che consente agli Azzurri di smuovere il girone e guadagnare quantomeno i suoi primi tre punti dopo il ko con i norvegesi, vincitori contro l'Estonia e a punteggio pieno con 12 punti su 4 partite. La Moldova si è vista annullare al 17? un gol per fuorigioco.

Italia-Moldova, le formazioni: Spalletti per l’ultima conferma Raspadori e Retegui in attacco Ranieri nei tre di difesa, la linea a cinque sarà così composta: Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco. Partecipa alla discussione

Lineup ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Subs: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Fatti, Orsolini, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca, Barella. Coach: Luciano Partecipa alla discussione

